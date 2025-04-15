В центре Новосибирска ограничили движение на нескольких улицах

Сужения движения касаются следующих участков: на улице Советской (у домов № 33−35) проезжая часть уменьшена на 4 метра, на улице Ленина — на 6 метров; на Чаплыгина у дома № 35 — на 3 метра; на Урицкого и Максима Горького (у дома № 17 по Урицкого) — на 3 и 5 метров соответственно; на Урицкого у домов № 19, 23, корп. 2 и 25 — от 4 до 7 метров.