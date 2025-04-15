Для транспорта из-за паводка перекрыли участок дороги в Башкирии

Сегодня днем, 15 апреля, на участке дороге в Белорецком районе Башкирии будет продлен запрет на движение транспорта. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
С 14:00 из-за паводка власти продлили ограничение движения на участке дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск с 125 по 126 километр.
Ограничения ориентировочно продлятся трое суток — до 14:00 18 апреля.
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