По новому участку ул. XXII Партсъезда пустят автобусы

Реконструкция ул. XXII Партсъезда длилась несколько лет. Открыли дорогу 27 марта. Она призвана разгрузить от пробок Московское шоссе и Ново-Садовую, а также существующие между ними поперечники. Также должна грамотно заработать двухуровневая развязка, построенная на пересечении ул. Ново-Садовой и Советской Армии.