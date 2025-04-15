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Для калининградцев открыли продажи субсидированных авиабилетов

У касс выстроились приличные очереди.

Источник: Аргументы и факты

В понедельник, 14 апреля, одна из авиакомпания открыла продажи субсидированных авиабилетов.

Забронировать билеты можно как онлайн, отправив необходимые документы на проверку, так и купить лично в авиакассах. В таком случае покупка осуществляется в тот же день.

Для покупки субсидированного авиабилета необходимо подтверждение гражданства России и факта проживания в Калининградской области.

С начала года покупка субсидированных авиабилетов для калининградцев была недоступна. Как сообщали в органах власти, лимит на это был выбран. По данным областного правительства, дополнительно на субсидированные билеты федеральным центром было выделено 700 млн рублей.