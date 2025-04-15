Для калининградцев открыли продажи субсидированных авиабилетов

В понедельник, 14 апреля, одна из авиакомпания открыла продажи субсидированных авиабилетов.
Забронировать билеты можно как онлайн, отправив необходимые документы на проверку, так и купить лично в авиакассах. В таком случае покупка осуществляется в тот же день.
Для покупки субсидированного авиабилета необходимо подтверждение гражданства России и факта проживания в Калининградской области.
С начала года покупка субсидированных авиабилетов для калининградцев была недоступна. Как сообщали в органах власти, лимит на это был выбран. По данным областного правительства, дополнительно на субсидированные билеты федеральным центром было выделено 700 млн рублей.