Байкальский экологический диктант пройдет в Иркутске 15 мая

15 мая 2025 года в Иркутске в пятый раз пройдет Байкальский экологический диктант. В этом году акция приобретает особое значение — она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.
— В этом году главной площадкой мероприятия станет Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук — ведущее научное учреждение, занимающееся изучением экосистемы Байкала. Участники смогут проверить свои знания в области байкаловедения, экологии и русского языка, — говорится в сообщении властей области.
Текст для диктанта, как и в прошлом году, написала Анна Масленникова, иркутская детская писательница и педагог. Как сообщают организаторы, участники смогут проверить не только свои знания о природе священного озера, но и узнают интересные факты о вкладе жителей Байкальского региона в Великую Победу.
Принять участие в акции может любой желающий — как очно на специально организованных площадках, так и в онлайн-формате. Учреждениям и организациям, желающим присоединиться к проведению диктанта, необходимо зарегистрироваться до 5 мая.