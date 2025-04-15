Байкальский экологический диктант пройдет в Иркутске 15 мая

Текст для диктанта, как и в прошлом году, написала Анна Масленникова, иркутская детская писательница и педагог. Как сообщают организаторы, участники смогут проверить не только свои знания о природе священного озера, но и узнают интересные факты о вкладе жителей Байкальского региона в Великую Победу.