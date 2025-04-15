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Байкальский экологический диктант пройдет в Иркутске 15 мая

На акцию необходимо зарегистрироваться до 5 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

15 мая 2025 года в Иркутске в пятый раз пройдет Байкальский экологический диктант. В этом году акция приобретает особое значение — она посвящена Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

— В этом году главной площадкой мероприятия станет Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук — ведущее научное учреждение, занимающееся изучением экосистемы Байкала. Участники смогут проверить свои знания в области байкаловедения, экологии и русского языка, — говорится в сообщении властей области.

Текст для диктанта, как и в прошлом году, написала Анна Масленникова, иркутская детская писательница и педагог. Как сообщают организаторы, участники смогут проверить не только свои знания о природе священного озера, но и узнают интересные факты о вкладе жителей Байкальского региона в Великую Победу.

Принять участие в акции может любой желающий — как очно на специально организованных площадках, так и в онлайн-формате. Учреждениям и организациям, желающим присоединиться к проведению диктанта, необходимо зарегистрироваться до 5 мая.