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Минниханов наградил Памфилову орденом «Дуслык»

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой. На встрече он вручил ей госнаграду республики орден Дуслык за значительный склад в развитие избирательной системы Татарстана.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, стороны обсудили работу избирательной системы на региональном и муниципальном уровнях, реализацию избирательных прав граждан и опыт Татарстана на примере избирательной системы республики.

Минниханов поблагодарил Памфилову за выбор Казани в качестве места проведения Всероссийского семинара-совещания по информационному обеспечению выборов. Он также рассказал о наиболее значимых реализованных проектах региона, в частности, о новом здании театра им. Г. Камала.

Напомним, что Памфилова выступит с лекцией на Всероссийском семинаре-совещании для пресс-служб избирательных комиссий регионов России (организатор — ЦИК РФ при поддержке ЦИК Татарстана).

Ранее с главой ЦИК РФ встретился и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.