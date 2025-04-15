Минниханов наградил Памфилову орденом «Дуслык»

Минниханов поблагодарил Памфилову за выбор Казани в качестве места проведения Всероссийского семинара-совещания по информационному обеспечению выборов. Он также рассказал о наиболее значимых реализованных проектах региона, в частности, о новом здании театра им. Г. Камала.