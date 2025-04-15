Минниханов наградил Памфилову орденом «Дуслык»

Как сообщила пресс-служба руководителя республики, стороны обсудили работу избирательной системы на региональном и муниципальном уровнях, реализацию избирательных прав граждан и опыт Татарстана на примере избирательной системы республики.
Минниханов поблагодарил Памфилову за выбор Казани в качестве места проведения Всероссийского семинара-совещания по информационному обеспечению выборов. Он также рассказал о наиболее значимых реализованных проектах региона, в частности, о новом здании театра им. Г. Камала.
Напомним, что Памфилова выступит с лекцией на Всероссийском семинаре-совещании для пресс-служб избирательных комиссий регионов России (организатор — ЦИК РФ при поддержке ЦИК Татарстана).
Ранее с главой ЦИК РФ встретился и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.