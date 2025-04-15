Новосибирск объявляет «Код безопасности»: стартовала кампания по защите пешеходов

В апреле на территории Новосибирской области проходит социальная кампания «Код безопасности», направленная на снижение аварийности с участием пешеходов. Поводом для акции стали тревожные статистические данные: за первые три месяца 2025 года в регионе зарегистрировано 201 ДТП с пешеходами, в которых 9 человек погибли и 199 получили травмы. В Новосибирске произошло 138 таких происшествий с 4 погибшими.