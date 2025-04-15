Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирск объявляет «Код безопасности»: стартовала кампания по защите пешеходов

В Новосибирске произошло 138 таких происшествий с 4 погибшими.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В апреле на территории Новосибирской области проходит социальная кампания «Код безопасности», направленная на снижение аварийности с участием пешеходов. Поводом для акции стали тревожные статистические данные: за первые три месяца 2025 года в регионе зарегистрировано 201 ДТП с пешеходами, в которых 9 человек погибли и 199 получили травмы. В Новосибирске произошло 138 таких происшествий с 4 погибшими.

Организаторы кампании напоминают основные правила безопасного перехода дороги:

  • переходить проезжую часть только по пешеходным переходам или на зеленый сигнал светофора;
  • убеждаться в безопасности перехода, даже на «зебре»;
  • не пользоваться телефоном и наушниками при переходе;
  • использовать световозвращающие элементы в темное время суток;
  • спешиваться с велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

«Пешеходы — это полноправные участники дорожного движения. И у них есть обязанности, которые необходимо выполнять», — отмечают организаторы акции.