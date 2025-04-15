Новосибирск объявляет «Код безопасности»: стартовала кампания по защите пешеходов

В апреле на территории Новосибирской области проходит социальная кампания «Код безопасности», направленная на снижение аварийности с участием пешеходов. Поводом для акции стали тревожные статистические данные: за первые три месяца 2025 года в регионе зарегистрировано 201 ДТП с пешеходами, в которых 9 человек погибли и 199 получили травмы. В Новосибирске произошло 138 таких происшествий с 4 погибшими.
Организаторы кампании напоминают основные правила безопасного перехода дороги:
- переходить проезжую часть только по пешеходным переходам или на зеленый сигнал светофора;
- убеждаться в безопасности перехода, даже на «зебре»;
- не пользоваться телефоном и наушниками при переходе;
- использовать световозвращающие элементы в темное время суток;
- спешиваться с велосипедов и средств индивидуальной мобильности.
«Пешеходы — это полноправные участники дорожного движения. И у них есть обязанности, которые необходимо выполнять», — отмечают организаторы акции.