Новосибирцев могут обмануть мошенники под видом сотрудников ФСБ

Известно, что мошенники могут звонить, представляясь сотрудниками ФСБ, и сообщать о якобы наличии у вас компрометирующей информации или о том, что ваше имя связано с уголовным делом. Они могут угрожать арестом или другими последствиями, если вы не выполните их требования.