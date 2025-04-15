Новосибирцев могут обмануть мошенники под видом сотрудников ФСБ

Мошенники, выдающие себя за сотрудников ФСБ или других правоохранительных органов, используют различные схемы для обмана граждан.
Некоторые из наиболее распространенных методов рассказали жителям Новосибирска. Также эксперты дали советы, чтобы не попасться на уловки злоумышленников.
Известно, что мошенники могут звонить, представляясь сотрудниками ФСБ, и сообщать о якобы наличии у вас компрометирующей информации или о том, что ваше имя связано с уголовным делом. Они могут угрожать арестом или другими последствиями, если вы не выполните их требования.
Также злоумышленники могут пытаться получить ваши личные данные, такие как паспортные данные, номера банковских карт или другие конфиденциальные сведения под предлогом проверки.
Помимо этого, аферисты могут утверждать, что у вас есть долги или неоплаченные штрафы, и требовать немедленной оплаты. Они могут предложить встретиться для «разрешения вопросов», что может быть ловушкой.
Мошенники могут использовать мессенджеры для отправки сообщений от имени «сотрудников ФСБ», предлагая «помощь» или «информацию».
Как не попасться на удочку мошенников:
1. Проверяйте информацию: Если вам позвонили и представились сотрудниками ФСБ, не стесняйтесь перезвонить в официальный отдел ФСБ по известному номеру и уточнить информацию.
2. Не давайте личные данные: Никогда не сообщайте свои личные данные, пароли или номера карт по телефону или в интернете.
3. Будьте осторожны с угрозами: Мошенники часто используют запугивание. Помните, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не будут угрожать вам безосновательно.
4. Не поддавайтесь на давление: Если вам предлагают немедленно что-то оплатить или выполнить какие-то действия, оставайтесь спокойными и подумайте. Настоящие правоохранительные органы действуют по определенным правилам и не требуют мгновенных решений.
5. Сообщайте о мошенничестве: Если вы стали жертвой мошенников или столкнулись с подозрительными действиями, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы.
6. Обучение и информированность: Изучайте актуальные схемы мошенничества и делитесь этой информацией с близкими, чтобы они тоже были осторожны.
Будьте внимательны и осторожны!