Хинштейн: 24 многоквартирных дома пострадали после удара БПЛА по Курску

«В одном из многоквартирных домов на улице Заводской огнем повреждены 8-й и 9-й этаж, пожар локализован силами МЧС. Пожар также возник на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. Еще три частных домовладения повреждены в результате сбросов с беспилотников», — добавили в оперштабе региона.