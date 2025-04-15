Ростовский футбольный клуб завершил 2024 год с убытками

В прошлом году выручка ФК «Ростов» составила 2,5 миллиарда рублей. А убытки — 218 миллионов. Информация об этом появилась в одной из аналитических систем, которая предоставляет информацию о компаниях и организациях.
Известно, что на зарплату сотрудников в прошлом году клуб потратил 1,3 миллиарда. А продажа товаров и услуг принесла «Ростову» 2,6 миллиарда. Кстати, кредиторская задолженность ФК составила 1,5 миллиарда, а дебиторская вышла в 388 миллионов.
Ранее сообщалось, что автовокзал «Центральны» завершил год с чистым убытком в 76 миллионов рублей, а заработал всего пять миллионов.