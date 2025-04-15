Проезд в общественном транспорте в Гомельской области подорожает с 16 апреля

Речь о тарифах на городские перевозки пассажиров и ручной клади всеми видами транспорта в регулярном сообщении. Так, стоимость проезда в гомельских автобусах и троллейбусах составит Br0,9 вместо Br0,8. При приобретении талонов у водителей — Br0,95 вместо Br0,85. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов увеличится до Br1 с Br0,9.