Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Календарь
Облако
Заметки
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Ещё
Ричмонд
+16°
82.77
Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Торговая война США
СВО
30 дней до Победы
Будущее: каким оно будет?
Мнения
Торговая война США
СВО
30 дней до Победы
Будущее: каким оно будет?
Мнения
Ещё
11:52 (мск)
Клопс.ru
Общество
Фото дня: калининградцы стоят в очереди за субсидированными авиабилетами
«Аэрофлот»
возобновил
продажи на рейсы в Москву и Петербург.
Источник:
Клопс
<script src="https://static.pulse.mail.ru/cached/pulse-lenta.3b1c9d09a0b1c053b73d.js" async></script> <div class="rb-pulse"> <div class="rb-pulse__lenta pulse-lenta-root"></div> </div> <script> (function(window) { function callback () { var currentPageUTM = (window.UTMApi || {}).currentPageUTM; (new Pulse.Lenta('mediaproject_lenta_news', null, { lazy: 0, maxColumns: 4, partnerId: currentPageUTM, hasHeader: false, showCardSkeletons: true, slotsMultiRequestLimit: 8, disableAdmanLogger: true, prefetchSlots: false, layout: 'categories', categoriesTitle: 'Актуальное' })).render('.pulse-lenta-root'); } window.Pulse && callback() || (window.pulseAsyncInit = callback); })(this); </script>