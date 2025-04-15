Шадриков назвал основных загрязнителей воздуха в Татарстане

Если расчеты показывают, что новое производство может ухудшить качество воздуха, то строительство не допускается без внесения изменений в проектную документацию, вплоть до пересмотра места размещения нового производства. Такой подход позволит снизить не только воздействие на атмосферный воздух, но и воздействие на почву, подземные и поверхностные воды, растительный и животный мир, пояснил он.