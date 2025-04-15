Шадриков назвал основных загрязнителей воздуха в Татарстане

Согласно его данным, 93,5% от общего количества выбросов в северной части Казани приходится на семь наиболее крупных предприятий, которые поднадзорны управлению Росприроднадзора. Для определения конкретных предприятий, которые внесли наибольший вклад в зафиксированные превышения по сероводороду, применяется система сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.
Основные вкладчики, которые были определены таким образом, — птицефабрика «АК БАРС», УК «ПЖКХ», «Каздорстрой», Казанский завод стеновых силикатных материалов, Казанский вертолетный завод, МУП «Водоканал», «Казанский хлебозавод № 2» и промышленная компания «Возрождение», сказал Шадриков.
Учитывая фиксируемые превышения по сероводороду, для усиления мер регулирования в декабре прошлого года было принято постановление кабмина РТ № 1116.
«Согласно постановлению, перед тем как принять решение о строительстве или расширении новых производств, необходимо провести анализ воздействия на атмосферный воздух с использованием системы сводных расчетов», — пояснил Шадриков.
Если расчеты показывают, что новое производство может ухудшить качество воздуха, то строительство не допускается без внесения изменений в проектную документацию, вплоть до пересмотра места размещения нового производства. Такой подход позволит снизить не только воздействие на атмосферный воздух, но и воздействие на почву, подземные и поверхностные воды, растительный и животный мир, пояснил он.
Аналогичное постановление кабмина с 2016 года действует на Нижнекамском промузле. Крупнейшие предприятия — «Нижнекамскнефтехим», «ТАИФ-НК», «ТАНЕКО», «Нижнекамская ТЭЦ», ОЭЗ «Алабуга» — внесли изменения в свою проектную документацию и до строительства новых объектов предусмотрели мероприятия, направленные на снижение воздействия на атмосферный воздух.
Благодаря совместным усилиям за последние семь лет количество обращений граждан, связанных с загрязнением воздуха в Нижнекамске, снизилось в 32 раза, напомнил Шадриков.
«Сероводород — это бесцветный газ с характерным запахом. Основные источники сероводорода — объекты размещения твердых коммунальных отходов, где сероводород выделяется в результате разложения органики. Также сероводород образуется на предприятиях животноводства и птицеводства, при работе очистных сооружений сточных вод и канализации. Сероводород выделяется в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, на объектах химии и нефтехимии», — пояснил министр.
Шадриков также отметил, что в декабре прошлого года УК «ПЖКХ» объявила о закрытии полигона на улице Химической в связи с исчерпанием лимита.
«В то же время периодически в СМИ появляется информация о том, что полигон продолжает принимать отходы», — сказал министр.
По данным экологов, также существенными вкладчиками сероводорода выступают Зеленодольский филиал птицефабрики «Ак Барс» и ПК «Возрождение», за которыми 24% и 19% вклада соответственно.
«Птицефабрика прошла проверку Росприроднадзора. В отношении площадки “Возрождение” Прокуратурой планируются проверочные мероприятия. Ждем результатов», — добавил Шадриков.