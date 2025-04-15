Генеральная репетиция Парада Победы пройдет 3 и 5 мая в Астане

Сейчас полным ходом идет подготовка к масштабному мероприятию. Подробности рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками ВС Республики Казахстан Мереке Кучекбаев.
Подготовка к параду идет в плановом порядке. Мы сегодня находимся на втором этапе подготовки. В полном объеме техника, вооружение, личный состав прибыли в район подготовки к параду. На сегодняшний день личный состав подготовки составляет 90%. Практически все вопросы слаженности уже отточены.
Что касается военнослужащих, то они с волнением и по их словам, с гордостью воспринимают участие в будущем Параде.
Я, гвардии рядовой Соболевский механик, водитель БТР-80, прибыл с части с воинской части 25 744. Буду участвовать в параде, очень горжусь этим, что буду показывать свою Республику Казахстан в таком облике. Очень горжусь, нас отбирали по очень высоким качествам — высокий рост, высокие характеристики, данные телосложения и физической силы. Мы каждый день готовимся, улучшаем свои данные. Это гордость за страну, что мы будем участвовать в 80-летии Парада. Будем показывать нашу страну таким образом.
Сейчас дорабатываются выявленные в ходе подготовки недостатки и совершенствуется слаживание парадных расчетов, рассказал главнокомандующий Кучекбаев.
Также за городом развернут полевой лагерь для прибывших из регионов военнослужащих, которые примут участие в Параде Победы.
Техника вооружения технически исправна, проверена. Завершили покрасочные работы и на сегодняшнем этапе идет слаживание групп по образцам вооружения и военной техники и комплексная тренировка механизированных колонн. Личный состав за этот период подготовлен уже в полной мере.
К 30 апреля завершится слаживание групп в полном объеме. 3 и 5 мая на площади «Казак ели» пройдет генеральная тренировка.
К слову, Казахстан не проводил Парад Победы с 2019 года.