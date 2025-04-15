Генеральная репетиция Парада Победы пройдет 3 и 5 мая в Астане

Я, гвардии рядовой Соболевский механик, водитель БТР-80, прибыл с части с воинской части 25 744. Буду участвовать в параде, очень горжусь этим, что буду показывать свою Республику Казахстан в таком облике. Очень горжусь, нас отбирали по очень высоким качествам — высокий рост, высокие характеристики, данные телосложения и физической силы. Мы каждый день готовимся, улучшаем свои данные. Это гордость за страну, что мы будем участвовать в 80-летии Парада. Будем показывать нашу страну таким образом.