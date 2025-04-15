В Беларуси сеть спа-салонов уклонилась от уплаты налогов на 1,1 млн рублей. Подробности обнародовали в пресс-службе Комитета государственного контроля.
«Более 1,1 млн. рублей недоплатили в бюджет собственники сети СПА-салонов», — сказано в сообщении.
Было установлено, что собственники сети зарегистрировали в дополнение к основной компании еще две фирмы, на которые были оформлены новые спа-салоны. Всего услуги (речь идет про джакузи, массажи и ряд других процедур) оказывали три салона, которые находятся в Гродно и Минске.
«Полученная ими выручка умышленно разделялась между созданными компаниями, что позволяло собственникам необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения», — обратили внимание в ведомстве.
По данным КГК, в результате незаконного применения специального режима налогообложения собственники не уплатили в бюджет налог на прибыль, а также налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 1,1 миллиона рублей.
Сказано, что в отношении собственников было заведено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса. Вместе с тем в ходе проведенных обысков были изъяты документы, черновые записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Также был наложен арест на расчетные счета субъектов хозяйствования и имущество фигурантов.
«Ущерб в виде неуплаченных налогов частично возмещен», — отметили в КГК.
Ранее МВД заявило о закрытии сети салонов красоты в Беларуси, работавшей без лицензии.
Тем временем КГК обнародовал детали хищения руководством фирмы в Гомеле командировочных сотрудников в 475 000 рублей: «Вместо суточных в 25 долларов, работники получали на руки 6−8 долларов».
Кроме того, частная стоматология годами уклонялась от уплаты налогов в Витебской области: «Выручку отдавали владельцам».