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В Беларуси сеть спа-салонов уклонилась от уплаты налогов на 1,1 млн рублей

Собственники сети спа-салонов уклонились от уплаты налогов на 1,1 млн рублей в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси сеть спа-салонов уклонилась от уплаты налогов на 1,1 млн рублей. Подробности обнародовали в пресс-службе Комитета государственного контроля.

«Более 1,1 млн. рублей недоплатили в бюджет собственники сети СПА-салонов», — сказано в сообщении.

Было установлено, что собственники сети зарегистрировали в дополнение к основной компании еще две фирмы, на которые были оформлены новые спа-салоны. Всего услуги (речь идет про джакузи, массажи и ряд других процедур) оказывали три салона, которые находятся в Гродно и Минске.

«Полученная ими выручка умышленно разделялась между созданными компаниями, что позволяло собственникам необоснованно использовать упрощенную систему налогообложения», — обратили внимание в ведомстве.

По данным КГК, в результате незаконного применения специального режима налогообложения собственники не уплатили в бюджет налог на прибыль, а также налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 1,1 миллиона рублей.

Сказано, что в отношении собственников было заведено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса. Вместе с тем в ходе проведенных обысков были изъяты документы, черновые записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности. Также был наложен арест на расчетные счета субъектов хозяйствования и имущество фигурантов.

«Ущерб в виде неуплаченных налогов частично возмещен», — отметили в КГК.

Ранее МВД заявило о закрытии сети салонов красоты в Беларуси, работавшей без лицензии.

Тем временем КГК обнародовал детали хищения руководством фирмы в Гомеле командировочных сотрудников в 475 000 рублей: «Вместо суточных в 25 долларов, работники получали на руки 6−8 долларов».

Кроме того, частная стоматология годами уклонялась от уплаты налогов в Витебской области: «Выручку отдавали владельцам».