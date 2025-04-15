В Беларуси сеть спа-салонов уклонилась от уплаты налогов на 1,1 млн рублей

Было установлено, что собственники сети зарегистрировали в дополнение к основной компании еще две фирмы, на которые были оформлены новые спа-салоны. Всего услуги (речь идет про джакузи, массажи и ряд других процедур) оказывали три салона, которые находятся в Гродно и Минске.