В Хабаровске назвали самые высокооплачиваемые вакансии

По данным сервиса SuperJob, также востребованы водители с зарплатой до 160 тысяч рублей и врачи-офтальмологи — до 170 тысяч рублей. В списке высоких зарплат — руководители, IT-специалисты, менеджеры по продажам, инженеры и рабочие.