В Хабаровске назвали самые высокооплачиваемые вакансии

На рынке труда в Хабаровске появляются вакансии с шестизначными зарплатами. Работодатели ищут специалистов, готовых взять на себя большую ответственность и обладающих нужными навыками. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Самое выгодное предложение в апреле — вакансия главного бухгалтера с зарплатой от 250 тысяч рублей. На втором месте — врач ультразвуковой диагностики. Ему предлагают от 220 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее медобразование и действующий сертификат.
На третьем месте — инженер строительного контроля. Зарплата — от 150 тысяч рублей. Требуется высшее образование и опыт работы не менее пяти лет.
По данным сервиса SuperJob, также востребованы водители с зарплатой до 160 тысяч рублей и врачи-офтальмологи — до 170 тысяч рублей. В списке высоких зарплат — руководители, IT-специалисты, менеджеры по продажам, инженеры и рабочие.