Волчата в двух семействах родились в зоопарке «Лимпопо»

Сразу двойное пополнение в семействах волков случилось в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Малыши в семействах красных и полярных волков родились с разницей в несколько недель. На свою первую прогулку они вышли вместе.
По словам генерального директора «Лимпопо» Владимира Герасичкина, мамы детенышей в первое время прятали их в логовах. С наступлением солнечной погоды, волчата смогли выйти на улицу. На данный момент они не отходят далеко от своих домиков, но посетители зоопарка могут их увидеть.
По наблюдениям сотрудников, детеныши очень активные и имеют хороший аппетит. Полярная волчица Астра и красная волчица Мира прекрасно справляются с родительскими обязанностями, так как для них это не первое материнство.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что павлины вышли на прогулку в зоопарке «Лимпопо».