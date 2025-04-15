Волчата в двух семействах родились в зоопарке «Лимпопо»

По словам генерального директора «Лимпопо» Владимира Герасичкина, мамы детенышей в первое время прятали их в логовах. С наступлением солнечной погоды, волчата смогли выйти на улицу. На данный момент они не отходят далеко от своих домиков, но посетители зоопарка могут их увидеть.