Жительницу Омской области оштрафовали на 95 тысяч рублей за оскорбление односельчанок

В Колосовском районе Омской области 35-летняя местная жительница оскорбила сразу трех женщин. Около 21:00 она шла по улице с колонкой, из которой доносилась громкая музыка. Меломанка распевала песни, а затем принялась унижать трех односельчанок. Те подали иски в суд, о чем 15 апреля рассказали в ГУФССП.