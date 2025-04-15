Жительницу Омской области оштрафовали на 95 тысяч рублей за оскорбление односельчанок

В Колосовском районе Омской области 35-летняя местная жительница оскорбила сразу трех женщин. Около 21:00 она шла по улице с колонкой, из которой доносилась громкая музыка. Меломанка распевала песни, а затем принялась унижать трех односельчанок. Те подали иски в суд, о чем 15 апреля рассказали в ГУФССП.
«Одна из пострадавших является работником культуры, многие ее знают, что привело к пересудам. Неправомерные действия гражданки причинили ей нравственные страдания. У женщины имеется заболевание, в связи с чем ей противопоказано волнение», — говорится в сообщении.
Вторая обиженная — многодетная мать. Ее дети слышали грубые слова и расспрашивали о конфликте.
Третья жительница села также заявила о сильных переживаниях из-за оскорблений. Она перенервничала и обратилась к фельдшеру, врач прописал пациентке лекарства.
Женщины уточнили, что в их селе активно обсуждают случившееся. Проблему усилило то, что многие люди стали свидетелями инцидента.
Суд выписал штрафы несдержанной виновнице конфликта. Чтобы компенсировать моральный вред униженным женщинам, она выплатила двум из них по 30 тысяч рублей и одной — 35 тысяч рублей.
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