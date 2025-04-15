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На 2 градуса побит температурный рекорд 14 апреля в Иркутске

14 апреля 2024 года в Иркутске потеплело только до +8,5.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

14 апреля 2025 года войдет в метеорологическую летопись Иркутска как один из самых теплых за всю историю наблюдений. В 14:00 столбики термометров в столице Приангарья показали рекордные +25,5 градусов. К слову, это почти на 2 градуса превышает предыдущий максимум, зафиксированный в 1988 году (+23,6). Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском УГМС.

— По данным многолетних наблюдений, ведущихся с 1881 года, 14 апреля демонстрирует.

контрастные температурные показатели: минимальная температура падала до −18,2 в.

1950 году, суточный рекорд осадков (7 мм) принадлежит 1909 году, — рассказывают синоптики.

В прошлом году, 14 апреля 2024, погода была значительно холоднее: ночью −8,2, днем +8,5 без осадков.