На 2 градуса побит температурный рекорд 14 апреля в Иркутске

14 апреля 2025 года войдет в метеорологическую летопись Иркутска как один из самых теплых за всю историю наблюдений. В 14:00 столбики термометров в столице Приангарья показали рекордные +25,5 градусов. К слову, это почти на 2 градуса превышает предыдущий максимум, зафиксированный в 1988 году (+23,6). Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском УГМС.