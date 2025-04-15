Более 47 тысяч семей Омской области получили сертификаты на маткапитал в проактивном режиме

Напомним, что с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала проиндексирован на 7,4%. Сейчас он составляет более 690 тысяч рублей на первого ребенка и более 912 тысяч рублей на второго и последующих детей (если семья не получала выплату на первенца). Остатки средств на сертификатах у семей, уже использовавших часть капитала, также были проиндексированы.