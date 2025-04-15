Более 47 тысяч семей Омской области получили сертификаты на маткапитал в проактивном режиме

Отделение Социального фонда России по Омской области отметило пятилетие проактивного оформления сертификатов на материнский капитал. За это время 47 680 семей региона получили сертификаты без необходимости личного обращения.
С апреля 2020 года СФР самостоятельно определяет право семей на материнский капитал на основе данных ЗАГС о рождении ребенка. Уведомление о получении сертификата приходит родителям в личный кабинет на портале «Госуслуги». В онлайн режиме через площадку можно подать заявление на распоряжение средствами материнского капитала, которые могут быть направлены на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты, образование детей или приобретение товаров для социальной адаптации детей-инвалидов.
Напомним, что с 1 февраля 2024 года размер материнского капитала проиндексирован на 7,4%. Сейчас он составляет более 690 тысяч рублей на первого ребенка и более 912 тысяч рублей на второго и последующих детей (если семья не получала выплату на первенца). Остатки средств на сертификатах у семей, уже использовавших часть капитала, также были проиндексированы.
Проактивное оформление сертификатов считается — часть принципов социального казначейства, направленных на упрощение и ускорение получения государственных мер поддержки населением.