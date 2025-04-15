Создан тест для проверки работы ИИ, прогнозирующего рецидив рака

Оказалось, что большинство классификаторов не выявляли реальных различий между пациентами с рецидивом и без него, причем при дополнительной проверке 559 из 570 моделей показали случайные результаты. При этом исследователям удалось выявить и надежные системы ИИ, способные реально оценивать вероятность развития рака груди и других форм новообразований по особенностям в работе генов ELOVL5 и IGFBP6 и других участков ДНК. Понимание этого, как надеются исследователи, повысит качество работы медицинских ИИ.