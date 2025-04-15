На уфимском проспекте Салавата Юлаева произошла массовая авария

Сегодня, 15 апреля, в Уфе на проспекте Салавата Юлаева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Водитель КамАЗа, двигаясь в сторону улицы Кирова, столкнулся с попутными Nissan Qashqai и Porsche. В результате аварии водителю «Ниссана» потребовалась помощь медиков.
— По факту ДТП начато административное расследование, — сообщает дорожная полиция.
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