В Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжах

Ранее сообщалось, что отельеры снижают цены на летний отдых в Анапе. Максимальные скидки предлагают туристам в июне. Отмечается, что в июне стоимость отдыха в отелях снижена на 18,5%, в июле туристы заплатят на 14,9% меньше, в июле — на 12,6%, в августе и сентябре отдых обойдется на 9,1% дешевле.