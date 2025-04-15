В Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжах

Он подчеркнул, что решение о возможности открытия пляжей в этом районе будет принято на основании заключения Роспотребнадзора. Однако вне зависимости от этого для отдыхающих подготовили альтернативные варианты досуга.
«Туристам предлагают экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях. Готовы обеспечить интересный и безопасный отдых для всех гостей и жителей края», — написал Кондратьев в своих соцсетях.
В настоящее время подготовка побережья Кубани к курортному сезону продолжается.
По данным властей, с начала года регион посетили более двух миллионов туристов, около 600 тысяч человек ожидают на майские праздники.
«На лето номерной фонд в Сочи, Геленджике и Туапсинском районе забронирован почти на 50%», — добавил Кондратьев.
Накануне новые выбросы мазута были обнаружены сразу на девяти участках пляжей Анапы. До этого в течение нескольких дней краевой оперштаб также сообщал о новых загрязнениях побережья курорта.
Ранее сообщалось, что отельеры снижают цены на летний отдых в Анапе. Максимальные скидки предлагают туристам в июне. Отмечается, что в июне стоимость отдыха в отелях снижена на 18,5%, в июле туристы заплатят на 14,9% меньше, в июле — на 12,6%, в августе и сентябре отдых обойдется на 9,1% дешевле.
В АТОР сообщали, что продажи туров в Краснодарский край после крушения танкеров в Керченском проливе упали примерно вдвое. А спрос на летние туры в Крым в рамках раннего бронирования практически вдвое превышает показатели прошлого года.