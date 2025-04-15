Хабаровчанам рассказали о ценах на яйца перед Пасхой 2025

А теперь давайте вернемся в прошлое, на 10 лет назад, и вспомним 2015 год, когда также наблюдался рост цен на яйца. На Центральном рынке Хабаровска после новогодних праздников стоимость десятка яиц 1 категории увеличилась на два рубля и достигла 63 рублей, а в магазинах этот продукт предлагался по цене от 73 до 80 рублей. Что ж, прогресс спустя десятилетие заметен. Но какой бы ни была цена на десяток куриного сейчас, жители продолжат покупать яйца, так как всем известно, что они являются ценным источником белка, витаминов и минералов. К тому же, хабаровская птицефабрика пообещала обеспечить яйцами весь Дальний Восток.