Хабаровчанам рассказали о ценах на яйца перед Пасхой 2025

Символом этого торжества традиционно является яйцо. По устоявшемуся обычаю христиане будут, в том числе, красить этот продукт, дополнительно потратятся и на красители, и на прочую атрибутику, но это уже другой вопрос. Сегодня нам интересна цена на этот социально значимый продукт.
Борьба с завышенными ценами.
Незадолго до Пасхи-2025 Хабаровское УФАС России обратилось к торговым организациям с призывом к честному ведению бизнеса в период повышенного спроса перед праздником. Региональное управление антимонопольной службы направило ритейлерам информацию о недопустимости необоснованного увеличения цен на продукты питания и другие товары в период ажиотажа перед светлым праздником. В первую очередь это касается яиц.
При обнаружении признаков недобросовестной деятельности со стороны оптовых или розничных компаний антимонопольный орган примет необходимые меры реагирования для предотвращения и устранения выявленных нарушений.
Представители ФАС России рекомендуют торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками на указанный выше товар незамедлительно отражать это снижение на ценниках для конечных потребителей.
Стоит отметить, что на протяжении текущего месяца в большинстве районов Хабаровского края ценовая ситуация оставалась стабильной, за исключением некоторых позиций. Например, в Амурском районе яйца стали дешевле — стоимость десятка снизилась со 138 до 136,50 рублей. В Чегдомыне, напротив, наблюдался рост цен на яйца на 1,13 рубля, и теперь их цена составляет 160 рублей за десяток. В Бикинском районе десяток яиц можно приобрести в пределах 150 рублей.
Вопрос роста цен на яйца и регулирования их стоимости поднимается не впервые. Ежегодно ФАС России напоминает торговым сетям и производителям о недопустимости неоправданного повышения цен на этот продукт. Еще в январе 2024 года в хабаровских супермаркетах десяток яиц предлагали по цене от 86 до 160 рублей. В настоящее время средняя цена на яйца составляет около 130 рублей.
Сколько стоит яйцо в Хабаровске.
В преддверии Светлой Пасхи 2025 мы вновь посетили популярные хабаровские супермаркеты и отметили, что стоимость одного из наиболее востребованных продуктов практически не изменилась по сравнению с январем, а в некоторых случаях осталась на прежнем уровне.
В районном дискаунтере «Близкий» ассортимент не очень велик, но для праздничного стола предложенного вполне достаточно. Десяток в контейнере Хабаровского куриного можно купить за 139,99 рубля, а менее качественный вариант от того же производителя — за 129,99 рубля. По сравнению с прошлым годом цена на эту категорию товаров увеличилась всего на пять рублей.
В «Пятерочке» социально значимый продукт стоит 126,99 рубля, ранее его можно было приобрести за 124,99 рубля. За упаковку из 15 штук придется заплатить 249,99 рубля, в 2024 году — 209,99 рубля. Компания «Байрон» предлагает десяток яиц категории СО за 154,99 рубля, в прошлом году — за 144,99 рубля, а за 15 штук категории С1 сегодня вы отдадите 249,99 рубля, ранее — 224,99 рубля.
В крупнейшей на Дальнем Востоке сети гипермаркетов «Самбери» представлен широкий выбор яиц от различных производителей. Цены варьируются в зависимости от сорта и производителя.
Например, десяток яиц «Ромашковое поле» стоит 144,99 рубля. Тот же продукт от ППЗ «Хабаровский» в упаковке из четырех штук предлагается по цене 122,98 рубля. Контейнер из 30 штук можно приобрести от 298,99 до 329,99 рубля, в зависимости от качества. Яйца «Местные» можно найти на полках за 214,99 рубля — в упаковке по 15 штук.
Как видно, цены в разных супермаркетах отличаются, и пока остается открытым вопрос, продолжат ли они расти в оставшиеся дни до Пасхи.
А теперь давайте вернемся в прошлое, на 10 лет назад, и вспомним 2015 год, когда также наблюдался рост цен на яйца. На Центральном рынке Хабаровска после новогодних праздников стоимость десятка яиц 1 категории увеличилась на два рубля и достигла 63 рублей, а в магазинах этот продукт предлагался по цене от 73 до 80 рублей. Что ж, прогресс спустя десятилетие заметен. Но какой бы ни была цена на десяток куриного сейчас, жители продолжат покупать яйца, так как всем известно, что они являются ценным источником белка, витаминов и минералов. К тому же, хабаровская птицефабрика пообещала обеспечить яйцами весь Дальний Восток.
В настоящее время на фабрике собирают более полумиллиона яиц различных категорий. В течение следующих 3−5 лет планируется увеличить валовой сбор до 700 тысяч штук в день. Для этого был построен новый производственный цех. Племптицезавод «Хабаровский» в 2023 году расширил свой ассортимент и начал производить меланж, который пользуется спросом как у производственных предприятий, так и у любителей домашней кулинарии.