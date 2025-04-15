Дождь и сильный ветер ожидают жителей Хабаровского края

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега в южных и центральных районах, местами с усилением ветра до 15−20 м/с (Комсомольский, Амурский и Солнечный районы). В северных районах ожидается мокрый снег и снег, местами сильный (Охотский округ), возможно налипание мокрого снега.