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Дождь и сильный ветер ожидают жителей Хабаровского края

В Хабаровском крае ожидается ухудшение погодных условий 16 апреля, об этом сообщает МЧС России по региону.

Сейчас в Ричмонде: +16° 2 м/с 100% 749 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега в южных и центральных районах, местами с усилением ветра до 15−20 м/с (Комсомольский, Амурский и Солнечный районы). В северных районах ожидается мокрый снег и снег, местами сильный (Охотский округ), возможно налипание мокрого снега.

МЧС России рекомендует:

  • Пешеходам: соблюдать правила дорожного движения при переходе проезжей части.
  • Водителям: быть внимательными, соблюдать скоростной режим, дистанцию и ПДД, подготовить транспортные средства к сложным погодным условиям, по возможности воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.
  • Туристическим группам: приостановить движение по маршрутам.
  • Жителям: соблюдать меры пожарной безопасности, не перегружать электросеть, убрать незакрепленные вещи с балконов, держаться на удалении от зданий с ветхой кровлей.
  • Родителям: не оставлять детей без присмотра.