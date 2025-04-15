На Дону началась проверка храмов и церквей

В области проверят все 293 объекта, где пройдут служения. Специалисты МЧС проверяют готовность храмов к прихожанам в период Пасхи: освобождены ли эвакуационные выходы, исправлены ли огнетушители
Одна из первых проверок прошла в Вознесенском соборе Новочеркасска. В праздничные дни здесь ожидается около трех тысяч прихожан. Всего пасхальные богослужения пройдут почти в трех сотнях храмов.
В обеспечении пожарной безопасности будет задействовано более 260 сотрудников Донского МЧС и 30 единиц техники.