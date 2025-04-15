ТюмГУ запустил интенсив по внедрению ИИ для работников образования, науки и бизнеса

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Профессора и преподаватели Тюменского государственного университета проведут в апреле первый образовательный интенсив в сфере искусственного интеллекта для коллег из множества вузов по всей России, а также бизнеса и НКО. Как сообщили в пресс-службе ТюмГУ, интенсив под названием T-Quantum 2.0 нацелен на создание и внедрение ИИ-проектов в образовательной сфере.
«T-Quantum 2.0 — это 10-дневный интенсив в формате экспериментально-акселерационной онлайн-программы. Ее цель — радикальное переосмысление подходов к образованию в контексте технологического лидерства с использованием ИИ-технологий», — отметили в пресс-службе.
«Первоначально программа была ориентирована на управленческий состав университетов. Однако мы увидели огромный спрос со стороны профессорско-преподавательского состава, научных работников, аспирантов и студентов со всей страны. Понимая востребованность программы, решили не ограничивать “вход” и обучать всех, кто готов к трансформациям в образовании», — рассказал руководитель программы, эксперт Офиса трансформации ТюмГУ Альберт Бранд.
Программа предлагает два трека на выбор. Трек «Технологическое лидерство в образовании» нацелен на создание и внедрение ИИ-проектов для персонализации образовательных траекторий, автоматизации образовательной и управленческой деятельности. Трек «ИИ-решения для регионального развития» фокусируется на разработке ИИ-проектов для интеграции университетов в региональное и отраслевое развитие.
«На площадке T-Quantum участники займут позиции архитекторов будущего образования и инженеров, создающих первые версии перспективных экосистем и сервисов. Наша цель — вырастить лидеров, готовых обеспечить устойчивую позицию российского образования на мировой арене», — подчеркнула руководитель программы развития ТюмГУ Надежда Федорова.