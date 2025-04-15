ТюмГУ запустил интенсив по внедрению ИИ для работников образования, науки и бизнеса

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Профессора и преподаватели Тюменского государственного университета проведут в апреле первый образовательный интенсив в сфере искусственного интеллекта для коллег из множества вузов по всей России, а также бизнеса и НКО. Как сообщили в пресс-службе ТюмГУ, интенсив под названием T-Quantum 2.0 нацелен на создание и внедрение ИИ-проектов в образовательной сфере.