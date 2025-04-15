Создан новый материал для сверхбыстрых оптических чипов

Ученые РФ уже несколько лет пытаются решить эту проблему при помощи «жидкого света». Он представляет собой набор из экситон-поляритонов — квазичастиц, представляющих собой комбинацию из электрона и «дырки», положительного заряда, а также электрона и частицы света. В прошлом физики считали, что подобные структуры могут существовать лишь при температурах, близких к абсолютному нулю, однако ученым удалось несколько лет назад показать, что они возникают и при комнатной температуре.