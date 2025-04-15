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Восемь порожних вагонов сошли с рельсов на станции Хабаровск-2

Транспортная прокуратура начала проверку.

Источник: Дальневосточная транспортная прокуратура

14 апреля на станции Хабаровск-2 сошли с рельсов восемь порожних вагонов. Происшествие случилось во время маневровых работ на путях необщего пользования. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Никто не пострадал. Вагоны не опрокинулись. Движение поездов по основным маршрутам не нарушено. Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку.

«Специалисты изучают действия маневровой бригады и техническое состояние железнодорожного полотна. Также будет дана правовая оценка соблюдению правил безопасности», — рассказали в Хабаровской транспортной прокуратуре.

Сейчас движение поездов в районе станции продолжается в штатном режиме. По итогам проверки виновных могут привлечь к ответственности.