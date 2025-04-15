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Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в апреле 2025 года

Минтруда сказало, что белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда напомнило белорусам про большие выходные в апреле 2025 года. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве сообщили, что 29 апреля в Беларуси отмечается Радуница. Указанная дата признана в стране официальным выходным днем. По этой причине, понедельник, 28 апреля, будет перенесен на 26 число и данная суббота будет рабочей.

«Таким образом выходными днями являются: 27,28, 29 апреля — 3 дня», — уточнили в Министерстве труда.

Кроме того, сказано, что, согласно производственному календарю в белорусов в случае шестидневной рабочей недели будет 25 рабочих дней. В том случае, если рабочая неделя пятидневная, то рабочим окажется 21 день.

Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Великий вторник Страстной седмицы 15 апреля.

Кстати, мэр Кухарев назвал основную причину пробок в Минске.

Вместе с тем Минтруда сказало об увеличенной в пять раз доплате к пенсии в Беларуси с 1 мая для ряда белорусов.