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Более двух миллиардов рублей в Башкирии потратили на обновление парка сельскохозяйственной техники

В Башкирии в 2025 году на закупку сельхозтехники потратили 2,2 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 15 апреля, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях сообщил о значительных успехах республики в обновлении парка сельскохозяйственной техники.

По словам руководителя региона, в текущем году аграрии уже приобрели более 320 единиц новой техники на общую сумму 2,2 миллиарда рублей. Среди закупок — тракторы, а также почвообрабатывающие, посевные и уборочные машины. Наиболее активными в этом направлении стали Стерлитамакский, Илишевский и Кармаскалинский районы.

Хабиров отметил, что эти приобретения являются важной частью подготовки к предстоящей посевной кампании. Благодаря обновлению парка техники весной на поля республики выйдет на 180 машин больше, чем в прошлом году.

В рамках программы модернизации технического парка АПК Башкирии, как утверждает глава республики, компенсируется до 50% затрат на покупку сельхозтехники и оборудования. За шесть лет на эти цели из бюджета республики было выделено 8,2 миллиарда рублей. Радий Хабиров подчеркнул, что все долги перед аграриями будут погашены в ближайшее время.

Особое внимание уделяется поддержке отечественного производителя. Закупки осуществляются в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который стартовал в 2025 году.

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