Более двух миллиардов рублей в Башкирии потратили на обновление парка сельскохозяйственной техники

В рамках программы модернизации технического парка АПК Башкирии, как утверждает глава республики, компенсируется до 50% затрат на покупку сельхозтехники и оборудования. За шесть лет на эти цели из бюджета республики было выделено 8,2 миллиарда рублей. Радий Хабиров подчеркнул, что все долги перед аграриями будут погашены в ближайшее время.