Смольный показал, каким будет сквер Соловьёва-Седого на Невском

Согласно проектной документации, в сквере установят новую детскую площадку, скамейки и урны, проложат новые пешеходные дорожки. На территории пространства обновят газон, высадят новые деревья, кустарники и цветы.
Центром композиции станет фонтан, восстановленный в 2024 году.
«По результатам общественных слушаний с жителями района и общения с родственниками композитора был выбран экостиль детского оборудования и всего сквера. Также жители попросили ограничить детские площадки от площади с фонтаном скамейками — это учтено в проекте. Интересное решение сделать пешеходные дорожки с рисунком мощения в виде клавишей фортепиано», — поделился в своем блоге Разумишкин.
Он отметил, что ранее губернатор давал поручение провести комплексное благоустройство территории и привести в порядок не только сад, но и дома рядом. В прошлом году, действительно, провели капитальный ремонт жилых домов на Невском, 148 и 150, в рамках программы восстановления зданий на главном проспекте города.
Согласно проектной документации, благоустройство сада планируют завершить не позднее 30 июня 2025 года. Контракт с подрядчиком, ООО «Сириус», заключен на 23,7 млн рублей.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как благоустроят Дёминский сад в Невском районе Петербурга.