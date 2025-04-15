Смольный показал, каким будет сквер Соловьёва-Седого на Невском

Он отметил, что ранее губернатор давал поручение провести комплексное благоустройство территории и привести в порядок не только сад, но и дома рядом. В прошлом году, действительно, провели капитальный ремонт жилых домов на Невском, 148 и 150, в рамках программы восстановления зданий на главном проспекте города.