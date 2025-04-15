Трамваи Петербурга подали звонок в память о блокадном маршруте

Петербургские трамваи подали памятные звонки — 15 апреля в городе проходит акция к 83-й годовщине запуска трамвайного движения в осаждённом Ленинграде. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Ровно в 11:00 трамваи по всему городу дали протяжный звонок. Так в Петербурге решили начать новую традицию — каждый год в этот день напоминать горожанам о возвращении трамваев на улицы блокадного Ленинграда весной 1942 года. Акцию запустили в выставочном комплексе «Горэлектротранса».
— В день пуска блокадного трамвая современные вагоны дают памятные звонки. Через года этот важный для петербуржцев символ связывает нас с подвигом защитников и жителей блокадного города, — отметил губернатор Александр Беглов.
В честь памятной даты на маршрут отправился «Рейс Памяти» — колонна исторических вагонов проехала до Нарвских ворот, повторяя путь, прерванный в годы блокады. Внутри вагонов — портреты тех, кто в условиях голода и холода запускал движение. А в парках открыли «Стену Памяти» с фотографиями трамвайщиков времён войны, собранными из семейных архивов.