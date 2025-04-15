Трамваи Петербурга подали звонок в память о блокадном маршруте

Ровно в 11:00 трамваи по всему городу дали протяжный звонок. Так в Петербурге решили начать новую традицию — каждый год в этот день напоминать горожанам о возвращении трамваев на улицы блокадного Ленинграда весной 1942 года. Акцию запустили в выставочном комплексе «Горэлектротранса».