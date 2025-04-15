В парке «Сокольники» оборудовали новый участок для отдыха и спорта

«На этом участке обустроили детскую площадку площадью более 540 квадратных метров. Чтобы сделать игру ребят разнообразнее и интереснее, на площадке появились элементы из геопластики — искусственные неровности. На них смонтировали горку, а в них — тоннели для пряток и лазания. Также есть карусель-вертушка, качели-балансир, разговорные трубы. Есть и интерактивные панели с оптическими иллюзиями — это не просто один из элементов игровой зоны, а хороший инструмент, который стимулирует когнитивные процессы, улучшает моторику и способствует социализации. Кроме того, здесь установлен навес, под которым размещены светящиеся качели, скамьи в форме монеток и подвешены буи для катания. Игровая зона рассчитана на ребят в возрасте от нуля до девяти лет», — отметил Владимир Алябьев.