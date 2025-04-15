Смотровые площадки, спуск к морю: как изменится набережная Анапы после реконструкции

Проект реконструкции набережной получил поддержку губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Первая часть работ уже завершена, и на данный момент активно строится второй участок набережной от Ореховой рощи в сторону Лысой горы.



«Главная цель реконструкции — создание единого архитектурного облика всей набережной. Это не только улучшит внешний вид, но и сделает эту прогулочную зону более удобной и привлекательной для туристов и жителей Анапы», — отметил мэр города Василий Швец.



Уже на стадии второго этапа будет построено четыре смотровые площадки, установлены малые архитектурные формы, проведено озеленение и предусмотрены удобные спуски к морю. Также проект предусматривает монолитные работы, которые планируется завершить к октябрю.



Каждый следующий этап будет улучшать как существующие участки набережной, так и добавлять новые территории. Третий этап включает участок от реки Анапка до улицы Гребенской, где планируется убрать мешающие виды конструкции и провести работы по укреплению береговой линии. Общая концепция реконструкции набережной будет выдержана в светлых тонах, что придаст курорту гармоничный и уютный вид.



Этот проект не только преобразит внешний облик Анапы, но и создаст новые возможности для отдыха и туризма, подчеркивая статус города как одного из самых популярных курортов Черноморского побережья России.