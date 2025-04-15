Сергей Собянин: За 15 лет рынок такси в Москве полностью легализован

Последние 15 лет стали временем возрождения московского такси. Особое внимание уделяют качеству сервиса и безопасности. С 2024 года в городе действует аттестация водителей такси, а с 1 марта 2025-го она стала обязательной. Все активные водители региона уже сдали экзамен. Это гарантирует, что к пассажиру приедет настоящий профессионал, который знает город, соблюдает правила движения и понимает, что делать при возникновении нештатной ситуации. В 2021 году Москва первой в стране ввела комплексную информационную систему «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ») — благодаря ей сегодня пассажиры могут быть уверены, что на линию выходят только добросовестные специалисты.