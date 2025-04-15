Сергей Собянин: За 15 лет рынок такси в Москве полностью легализован

За 15 лет в столице удалось полностью легализовать рынок таксомоторных перевозок. О том, как развивается сервис перевозки пассажиров в городе, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Сегодня в Москве и Московской области работает почти 200 тысяч — парк вырос на 15 процентов только за последний год. Средний возраст машины — всего 3,2 года. Это один из самых молодых таксопарков в Европе», — написал Мэр Москвы.
В 2024 году такси воспользовались более 632 миллионов пассажиров. Это рекордный показатель: ежедневный пассажиропоток достиг 1,73 миллиона человек.
Последние 15 лет стали временем возрождения московского такси. Особое внимание уделяют качеству сервиса и безопасности. С 2024 года в городе действует аттестация водителей такси, а с 1 марта 2025-го она стала обязательной. Все активные водители региона уже сдали экзамен. Это гарантирует, что к пассажиру приедет настоящий профессионал, который знает город, соблюдает правила движения и понимает, что делать при возникновении нештатной ситуации. В 2021 году Москва первой в стране ввела комплексную информационную систему «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ») — благодаря ей сегодня пассажиры могут быть уверены, что на линию выходят только добросовестные специалисты.
С 1 сентября 2023 года по новому закону службы заказа такси несут ответственность перед пассажирами. Они следят, чтобы за рулем автомобиля были только квалифицированные водители. Кроме того, при участии городских и федеральных ведомств проходят профилактические проверки по выявлению нелегальных такси — в конце марта и начале апреля их провели в Южном административном округе столицы.
Для владельцев сервисов такси работает платформа «Открытый контроль», где можно получить бесплатные консультации и проверить свой таксопарк на соответствие обязательным требованиям.
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С 2012 года город оказывает финансовую поддержку таксомоторным компаниям. Так, за 13 лет им компенсировали часть затрат на покупку более 92 тысяч автомобилей. Общая сумма субсидий составила 2,49 миллиарда рублей. Средства выделяют на приобретение машин, соответствующих пятому или шестому экологическим классам, а также электромобилей, произведенных в Москве (для них действует повышающий коэффициент 2,5). Новые автомобили делают поездки пассажиров не только комфортными, но и более безопасными.
В перспективе — переход на экологичный транспорт. Планируется, что к 2030 году около половины таксопарка составят электромобили — комфортные и оказывающие меньшую нагрузку на окружающую среду.
«Мы видим результат: с 2019 года количество ДТП с участием такси сократилось на четыре процента. Наша задача — развивать современный, безопасный и удобный сервис, соответствующий мировым стандартам», — заключил Сергей Собянин.