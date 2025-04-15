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Огонь на Красноармейской локализовали

В Ростове пожарные тушат огонь в бесхозном здании в центре города.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове во вторник, 15 апреля, в 11:18 произошел пожар на Красноармейской, 40. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Как оказалось, огонь вспыхнул в бесхозном строении. И распространился на площади 100 квадратных метров. На место выехали 21 спасатель и шесть единиц техники. В 12:03 пламя удалось локализовать.

Напомним, 10 апреля в Ростове на Мечникова, 53 произошел пожар в трехэтажном нежилом доме. Огонь распространился на площади 600 квадратов. Пламя тушили 65 пожарных и 19 единиц техники.