Студенческим семьям из Петербурга в три раза увеличат ежемесячное пособие: названа новая сумма

«Планируем увеличить пособия студенческим семьям — сразу в три с лишним раза. Соответствующий законопроект рассмотрим в ближайшее время», — написал Бельский в своем телеграм-канале.
Представитель власти подчеркнул, что деньги предназначены для семей, где оба родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, впервые получают среднее профессиональное или высшее образование по программам бакалавриата или специалитета.
Издание «Мойка78» уточняет, что пока речь идет о сумме 5259 рублей. Однако выплату хотят увеличить до 18749 рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в петербургских вузах увеличили количество бюджетных мест.