В Перми курьерам предлагают зарплату почти 132 тысячи рублей в месяц

Ранее сообщалось, что в прошлом году медианная зарплата в курьерских вакансиях в Прикамье была на уровне 113,5 тысяч рублей. Отмечается, что в начале текущего года в регионе наблюдался дефицит таких специалистов. На одну вакансию в среднем приходилось 2,2 резюме.