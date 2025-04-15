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В Перми курьерам предлагают зарплату почти 132 тысячи рублей в месяц

За год она выросла на 26%.

Источник: Комсомольская правда

По итогам первого квартала текущего года средняя предлагаемая зарплата курьерам в Пермском крае составила 131,9 тысяч рублей. Это на 26% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает газета «Пятница» со ссылкой на аналитиков платформы по поиску работы HeadHunter.

Большинство предложений (72%) работодатели размещают вакансии для курьеров в качестве подработки и с возможностью выбора графика. Указывается, что зарплату могут выплачивать как еженедельно, так и ежедневно. Также работодатели призывают соискателей привлекать на работу своих знакомых.

Ранее сообщалось, что в прошлом году медианная зарплата в курьерских вакансиях в Прикамье была на уровне 113,5 тысяч рублей. Отмечается, что в начале текущего года в регионе наблюдался дефицит таких специалистов. На одну вакансию в среднем приходилось 2,2 резюме.