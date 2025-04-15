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Поезд «Кишинев-Одесса» встает на рельсы после трехлетнего перерыва: Начинаем снаряжать рискованные экспедиции за дешевыми продуктами и товарами

Пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Кишинёв-Одесса будет возобновлено с началом летнего сезона.

Источник: Комсомольская правда

После трёх лет паузы Кишинёв-Одесса снова соединит рельсы и тоску по морю. Власти радостно рапортуют: с началом лета можно будет снова *элегантно тарахтеть* в вагоне на украинское побережье.

Железнодорожные боссы из Молдовы и Украины посидели, поговорили, вспомнили, что поезда вообще-то должны ездить, и решили — пора оживить маршрут. Заодно обсудили вагоны, грузы, базы данных, переправы… ну, всё как обычно — много слов, минимум дела.

Поезд закрыли в феврале 2022, как бы «временно». Ну вот и «временно» растянулось на три года.

Три года понадобилось, чтобы включить голову и наладить рейс в соседний город. Надеемся, что обратно поезд не свернёт на запасной путь — как это обычно делает молдавская логика.

Дизель «Кишинев-Одесса» часто называли «продуктовым поездом», так как жители Молдовы ездили на Украину затариваться едой. Там и сейчас все в два раза дешевле. Не говоря уже о промышленных товарах.