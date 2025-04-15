Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что у белорусов, у которых 28 апреля выпало на период трудового или социального отпуска, суббота, 26 апреля, будет нерабочей. Если же на 28 апреля попала служебная командировка, повышение квалификации, профессиональная подготовка или переподготовка, то 26 апреля выдастся рабочим днем.
Ранее мощная магнитная буря обрушится на Землю 16 апреля — что ждать белорусам.
Тем временем Минтруда сказало, кому снизили пенсионный возраст на пять лет в Беларуси.
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