Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля

В ведомстве уточнили, что у белорусов, у которых 28 апреля выпало на период трудового или социального отпуска, суббота, 26 апреля, будет нерабочей. Если же на 28 апреля попала служебная командировка, повышение квалификации, профессиональная подготовка или переподготовка, то 26 апреля выдастся рабочим днем.