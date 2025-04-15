Синоптики сказали, что в Беларусь будет поступать пыль с африканского континента — что ждать белорусам

В Беларусь будет поступать пыль с Африки, сообщил тематический телеграм-канал «Надвр`е».
Так, по данным Всемирной метеорологичейской организации (WMO SDS-WAS), в европейский регион по-прежнему будет поступать пыль из Африки. Пыль с африканского континента будет выноситься в регион, в том числе в Беларусь, вместе с южными потоками.
При этом белорусов предупредили, что концентрация пыли с африканского континента в воздухе прогнозируется не слишком большая — около 20 — 50 микрограммов на метр кубический. Тем не менее, она будет ощутима.
— Пыль с Африки все же будет способна оставить грязные разводы на лобовом стекле авто белорусов, — прокомментировали в телеграм-канале.
Тем временем в Белгидромете уточнили, что 15 апреля ветер будет южного и юго-восточного направления умеренный, днем максимум +23 и без осадков.
В среду, 16 апреля, возможны кратковременные дожди, днем — грозы. Ожидается усиление ветра, он будет юго-восточного направления, в отдельных районах с сильными порывами. Днем максимум +23.
Кстати, ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о серьезном потеплении с 14 по 20 апреля в Беларуси: «Бесчинство зимы заканчивается».
А еще синоптики сказали о резком повороте к весне в Беларуси благодаря антициклону с северной Африки: «Днем запросто будет +24 — +26».
Но еще мощная магнитная буря обрушится на Землю 16 апреля — что ждать белорусам.