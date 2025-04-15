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Названы даты репетиций парада Победы в Калининграде

Тренироваться военнослужащие будут в этом году трижды.

Источник: Пресс-служба Президента России

В Калининграде проведут три репетиции парада Победы: 2, 5 и 7 мая. Об этом 15 апреля сообщила Вера Савицкая, и.о. председателя комитета по соцполитике администрации Калининграда.

2 и 5 мая репетиции намечены на промежуток с 21:00 до 23:00. 7 мая с 10:00 состоится генеральная репетиция парада. Не исключено, что тренировку проведут и 8 мая — этот день называют резервным. В прошлом году от такой последней репетиции отказались.

Особое внимание власти намерены уделить безопасности как во время репетиций, так и во время самого парада.