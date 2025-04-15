Названы даты репетиций парада Победы в Калининграде

В Калининграде проведут три репетиции парада Победы: 2, 5 и 7 мая. Об этом 15 апреля сообщила Вера Савицкая, и.о. председателя комитета по соцполитике администрации Калининграда.
2 и 5 мая репетиции намечены на промежуток с 21:00 до 23:00. 7 мая с 10:00 состоится генеральная репетиция парада. Не исключено, что тренировку проведут и 8 мая — этот день называют резервным. В прошлом году от такой последней репетиции отказались.
Особое внимание власти намерены уделить безопасности как во время репетиций, так и во время самого парада.