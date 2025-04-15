Казанская пловчиха завоевала золото на Чемпионате России

На соревнованиях собрались пловцы со всей страны. Лучшие из них получат возможность представлять Россию на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Софья Дьякова уже обеспечила себе эту возможность. В Казани спортсменка тренируется под руководством Светланы Чепик, сообщили в комитете физической культуры и спорта.