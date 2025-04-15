Казанская пловчиха завоевала золото на Чемпионате России

Воспитанница казанской спортивной школы «Дельта» Софья Дьякова завоевала золото на Чемпионате России, который проходит в эти дни в столице РТ. Она проплыла 800 м вольным стилем с новым юношеским рекордом 8:24,93.
На соревнованиях собрались пловцы со всей страны. Лучшие из них получат возможность представлять Россию на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Софья Дьякова уже обеспечила себе эту возможность. В Казани спортсменка тренируется под руководством Светланы Чепик, сообщили в комитете физической культуры и спорта.
Ранее сообщалось о том, Софья Дьякова установила новый юношеский рекорд на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Она преодолела 400 м вольным стилем за 4:02,03.