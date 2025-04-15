Лукашенко передал пожелания Путину через главу СВР России Нарышкина

Президент Беларуси Александр Лукашенко передал пожелания президенту России Владимиру Путину через директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, сообщила пресс-служба президента.
Ранее «Комсомолка» писала, что Лукашенко проводит встречу с главой СВР России Нарышкиным 15 апреля.
Во время встречи белорусский лидер поблагодарил Нарышкина за визит в Беларусь, отметив, что тот смог оторваться от дел, которых у главы СВР немало. И еще глава Беларуси попросил передать приветствие Владимиру Путину, обращая внимание на особые отношения с президентом России.
— Прошу вас по возвращении Владимиру Владимировичу передать самые добрые пожелания, хотя мы часто общаемся по телефону, но тем не менее это будет к месту в силу наших отношений, — сказал Александр Лукашенко.
В свою очередь Нарышкин поблагодарил белорусского президента за возможность встречи. И передал встречные слова приветствия от Путина.
— Также встречно передаю добрые слова Владимира Владимировича Путина, — заметил он.
После встречи белорусский лидер раскрыл детали переговоров с главой СВР России Нарышкиным.