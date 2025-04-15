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Силовики задержали 25-летнего парня из Башкирии, который хотел воевать за Украину

ФСБ задержала собиравшегося воевать в составе ВСУ жителя Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

ФСБ пресекла попытку жителя Уфимского района Башкирии вступить в террористическую организацию, входящую в состав ВСУ. Об этом рассказала пресс-служба силового ведомства.

По данным управления, 25-летний житель села Михайловка в минувшем январе заполнил онлайн-анкету для вступления в запрещенную в России группировку. После проверки его данных представители организации одобрили заявку и дали инструкции по пересечению границы.

Злоумышленник приобрел билет на поезд до Москвы, откуда планировал вылететь в одну из соседних стран для последующего перехода на территорию Украины. Однако при попытке выезда его задержали сотрудники ФСБ.

Кировский районный суд Уфы избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Парень признал вину и сотрудничает с правоохранительными органами.

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