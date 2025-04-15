Температура в Нижнем Новгороде стремится к рекорду начала XX века

«После недели с аномальными холодами и снегопадами климатический маятник резко качнется в обратную сторону — в сторону нехарактерного тепла», — написал Тишковец на своей странице в социальной сети. Он уточнил, что благодаря влиянию антициклона в регионе установится преимущественно ясная и сухая погода с уверенным ростом температуры.