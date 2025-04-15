В Челябинске разработали устройство, защищающее газопровод от ветра

Он пояснил, что проблема резонанса возникает, когда вихри поочередно срываются то с верхней, то нижней поверхности трубы газопровода, раскачивая его в вертикальной плоскости. Если частота срывов ветра совпадет с частотой собственных колебаний конструкции, то труба может получить сильные повреждения — могут появиться трещины, а в опорных частях могут разрушиться элементы крепления. В отдельных случаях труба может и вовсе сорваться с опор.