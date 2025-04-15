Власти: решение о проведении «Бессмертного полка» в Калининграде пока не принято

Решение об организации шествия «Бессмертного полка» в Калининграде 9 мая 2025 года пока не принято. Разрешение на проведение мероприятия пока не дали представители силовых структур. Об этом рассказала председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города Инна Вербицкая на оперативном совещании во вторник, 15 апреля.