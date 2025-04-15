15-летняя школьница убила отца на Юго-западе Москвы, защищая сестру

В Москве 15-летняя девочка напала с ножом на своего отца. По данным Следственного комитета, причиной убийства стал конфликт мужчины с ее старшей сестрой. Отец потребовал от девушки взять кредит на погашение его микрозаймов, а после отказа бросился на дочь с ножом. Младшая не выдержала и нанесла отцу несколько ударов в область шеи. На допросе она призналась, что специально целилась в эту область. Подробности в материале Газеты.Ru .